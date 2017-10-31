Конституційний суд Іспанії заблокував рішення про незалежність Каталонії

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 14:02

Конституційний суд Іспанії призупинив рішення Каталонії про проголошення незалежності від Іспанії.

Про це повідомляє El Pais.

Сьогодні, 31 жовтня, на пленарному засіданні Конституційного суду Іспанії призупинили проголошення незалежності Каталонії.

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. 

Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним. 

Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду, управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді.  Зокрема, віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість усунутого Карлеса Пучдемона.

Європейська правда

Теми: Іспанія Каталонія суд сепаратизм
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