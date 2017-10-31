Політв'язень РФ Зейтуллаєв вимагає екстрадиції в Україну

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 14:09

Кримськотатарський політв'язень Руслан Зейтуллаєв, засуджений в Росії у "справі Хізб ут-Тахрір" на 15 років колонії суворого режиму, написав близько п'яти заяв з вимогою екстрадувати його в Україну.

Про це з посиланням на адвоката Едему Семедляєва, повідомляє у вівторок телеканал ATR.

"Його запевняють в тому, що це довга процедура – від 6 до 10 місяців. Він сказав, що буде чекати. Якщо його вимогу не задовольнять, і не екстрадують в Україну, то він оголосить чергове голодування", – сказав захисник.

Він також повідомив, що Зейтуллаєв просив писати йому листи:

"Це дуже допомагає хлопцям, які знаходяться в СІЗО, тюрмах. Руслан всім передавав привіт".

Адвокат зазначив, що бачився з Зейтуллаевим. Кримський татарин почувається нормально.

8 вересня журналісти повідомили точне місце розташування кримського татарина:

"Написати листа Руслану можна за адресою: 453256, Республіка Башкортостан, м. Салават, Станція Південний, ФКУ ІК-2 ГУФСІН Росії у Республіці Башкортостан, Зейтуллаєв Руслан Борисович 1985 року народження".

"15 минут"

Теми: заручники політв'язні права людини Росія
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