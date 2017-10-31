У НАБУ підтвердили затримання 3 осіб у справі "рюкзаків Авакова"

Детективи НАБУ затримали 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"31 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох осіб: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та ще одну приватну особу", - йдеться в повідомленні.

Осіб затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Правопорушення кваліфіковано за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем")", - додали у НАБУ.

За даними ЗМІ, саме його номером телефону користувача компанія "Дніпровенд". Тоді також повідомлялося, що Литвин є другом у соцмережі Фейсбук Олександра Авакова.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Встановлюється коло причетних осіб.

Повідомляється, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з 2016 року.

За версією слідства, у 2015 році затримані особи були причетні до закупівлі коштом МВС рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньо ринкову.

За інформацією досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно та до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків в розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Як відомо, раніше два незалежних один від одного джерела повідомили "Українській правді", що НАБУ затримала сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра та екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третій затриманий харків'янин Володимир Литвин, керівник ІТ-компанії "Turboseo".

За даними ЗМІ, саме його номером телефону користувалася компанія "Дніпровенд". Тоді також повідомлялося, що Литвин є другом у соцмережі Фейсбук Олександра Авакова.

До того джерела "Української правди" повідомили, що НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За даними співрозмовників, обшуки проходили у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року.

Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.

Також у соціальній мережі з'явилися фото з місця обшуку у сина міністравнутрішніх справ у Харкові.

Згодом Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.