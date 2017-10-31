У даванні хабарів зізналася чверть українців – опитування

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 16:17

Протягом останнього року 25% громадян України, які взяли участь в опитуванні, змушені були давати хабарі.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та фірмою "Юкрейніан соціолоджі сервіс".

При цьому більшість респондентів - 46%, які зізналися в передачі грошей, заявили, що платили представникам медичних установ.

32% опитаних давали хабарі у навчальних закладах. Ще 14% несли гроші до місцевих органів влади.

9%, згідно з опитуванням, давали хабарі патрульним поліцейським.

Усього було опитано 2000 представників дорослого населення України. Опитування здійснено за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чехії.

 

Українська правда

Теми: хабар опитування корупція
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