У даванні хабарів зізналася чверть українців – опитування
Протягом останнього року 25% громадян України, які взяли участь в опитуванні, змушені були давати хабарі.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та фірмою "Юкрейніан соціолоджі сервіс".
При цьому більшість респондентів - 46%, які зізналися в передачі грошей, заявили, що платили представникам медичних установ.
32% опитаних давали хабарі у навчальних закладах. Ще 14% несли гроші до місцевих органів влади.
9%, згідно з опитуванням, давали хабарі патрульним поліцейським.
Усього було опитано 2000 представників дорослого населення України. Опитування здійснено за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чехії.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.