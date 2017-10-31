Партія Льовочкіна сподівається, що сина Авакова судитимуть чесно

2803 перегляди
Вівторок, 31 жовтня 2017, 17:11

Партія "Опозиційний блок" сподівається на неупереджене і відкрите розслідування Національним антикорупційним бюро кримінального провадження щодо закупівлі рюкзаків МВС для Нацгвардії на початку 2015 року.

Про це йдеться в заяві партії, оприлюдненій 31 жовтня.

"Сьогодні пройшли обшуки у сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова – Олександра в рамках справи щодо закупівлі рюкзаків для МВС. Мова йде про розтрату в 14 млн гривень, троє затриманих. Ми сподіваємося на неупереджене і відкрите для громадськості розслідування цього резонансного звинувачення. Розслідування повинно бути доведено до кінця. Неприпустимо, щоб ця безпрецедентна справа перетворилася в інструмент для внутрішньополітичних ігор і кулуарних "угод", – йдеться заяві.

В Опоблоці також нагадують, що послідовно "заявляли про необхідність розслідування всіх фактів корупції в нинішній владі".

Як відомо, 18 жовтня заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Сергій Льовочкін заявив, що на нього готується замах "за участю Міністерства внутрішніх справ".

У народного депутата-олігарха стверджують, що за Льовочкіним ведуть незаконне стеження співробітники поліції.

На думку Льовочкіна, керівники "Народного фронту" "використовують свої "квоти" у владі для політично мотивованих переслідувань своїх опонентів та пов'язаних з ними бізнесів".

В Міністерстві внутрішніх справ назвали ці заяви Льовочкіна "маячнею".

Читайте також: "Льовочкін, Хорошковський, Аваков у війні за Інтер"

У Міністерстві внутрішніх справ, у свою чергу, заявили, що активно розслідують кримінальне провадження щодо співвласника телеканала "Інтер" народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна.

Українська правда

Теми: Аваков НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Рюкзаки Авакова": суд чекає клопотання Антикорупційної прокуратури 31 жовтня 2017, 17:30
НАБУ затримала сина Авакова. Реакція соцмереж 31 жовтня 2017, 16:11
У НАБУ підтвердили затримання 3 осіб у справі "рюкзаків Авакова" 31 жовтня 2017, 15:30
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Суд: клопотання щодо сина Авакова у вівторок не розглядатимуть
У НАБУ відповіли на звинувачення Авакова
Аваков: Мій син доведе невинуватість у суді
Сина Авакова привезли в НАБУ
Усі новини
афіша

Independent Star на честь Сенцова і ще 7 подій, які варто відвідати

мотивує

Історія богослова: від шиномонтажу до ЗСУ

TEDx

12 правд, яким не заперечиш: досвід з висоти 63 років