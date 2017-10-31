Аваков: Мій син доведе невинуватість у суді

Міністр МВС Арсен Аваков заявив, що ні його син, ні фірми, в яких він є засновником, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України.

Про це він написаний на своїй сторінці в Facebook.

"Всі процедури, інтриги і потуги стравити одних з іншими ... похитнути мою емоційну стабільність і принципи - марні", - написав міністр.

За його словами, НАБУ і САП не повинні бути органами "під впливом політичних груп і інтересів".

"Вони не повинні мати політичних інтересів і позицій піару. Вони повинні бути органом юриспруденції - надзвичайної строгості і відповідності із Законом, а не застосовувати метод натяжок і припущень, як у випадку з моєю родиною - на догоду чиїхось політичних інтересів", - написав Аваков.

"Ні мій син, ні фірми, в яких він засновником, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді", - заявив він.

Міністр МВС додав, що "не розмінює своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття".

"Моя позиція з антикорупційного суду - незмінна - він повинен бути швидко і бути компетентним! А ось баланс незалежності і незаангажованості в молодих антикорупційних органах повинен бути відновлений. І, переконаний - ми зможемо це збалансувати!", - сказав Аваков.

"Повторюся - тиск на мене з боку організаторів сьогоднішніх дій проти мого сина і моїх колишніх підлеглих - не пройде. Сподіваюся на адекватний судовий процес, в якому Олександр візьме участь - розставить все по місцях!", - додав він.

Як повідомлялося, 31 жовтня НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Пізніше стало відомо про затримання сина Авакова та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря.

Також, за даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин керівник ІТ-компанії "Turboseo" Володимир Литвин.

Українська правда