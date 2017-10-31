У НАБУ відповіли на звинувачення Авакова
Національне антикорупційне бюро прокоментувало заяву Міністерства внутрішніх справ стосовно затримання детективами НАБУ сина голови МВС Арсена Авакова Олександра.
Позицію відомства представила в ефірі телеканалу "112 Україна" його речниця Світлана Оліфіра.
За її словами, жодної політики в діях НАБУ немає.
"Національне антикорупційне бюро України є аполітичним, незалежним правоохоронним органом", - заявила вона.
Прес-секретар наголосила, що НАБУ здійснює свою діяльність у чіткій відповідності до вимог закону.
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