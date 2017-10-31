Літак рейсом з Росії до Туреччини екстрено сів в Одесі

1417 переглядів
Вівторок, 31 жовтня 2017, 18:27

Літак Airbus A320 турецьких авіаліній, що виконував рейс із російського аеропорту "Домодєдово" в Туреччину 31 жовтня ввечері здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту "Одеса".

Про це повідомляє у вівторок у Facebook радник начальника ГУ Нацполіції України в Одеській області Руслан Форостяк.

"На міжнародному авіарейсі турецької авіакомпанії, що прямував з Домодедово (Москва) до Туреччини виникла нештатна ситуація, один з пасажирів поскаржився на стан здоров'я, а саме на розлад у шлунку, та довгий час знаходився в приміщені туалету", – розповів він.

"Екіпаж з огляду на підозрілі дії пасажира, провів детальний огляд туалетної кабіни та виявив у приміщенні сховану підозрілу сумку, знахідка змусила екіпаж вдатись до рішення здійснити екстрену посадку на найближчому аеродромі, ним виявився міжнародний аеропорт в Одесі", – зазначає Форостяк

За його словами, в аеропорту, до літака А320, що здійснив вдалу посадку, вирушив кінологічний підрозділ Державної прикордонної служби України для огляду підозрілого предмету

"Через деякий час вже буде зрозуміло були підстави для тревоги чи ні. Але в будь-якому випадку, зазначу пильність та рішучість турецького екіпажу, молодці", – пише Форостяк.

омери рейсу не вказую з зрозумілих причин, щоб не турбувати родичів чи запобігти можливим негативним наслідкам для компанії перевізника", – додав він.

Українська правда

Теми: авіа Росія Туреччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Літак МАУ в "Борисполі" зачепив крилом вантажівку 31 жовтня 2017, 12:37
МАУ відкриє прямий рейс Київ-Торонто 30 жовтня 2017, 20:47
Польська SprintAir припинила польоти до Львова 30 жовтня 2017, 17:38
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
СБУ, поліція і прикордонники посилять антитерористичний режим
Літак рейсом з Росії до Туреччини екстрено сів в Одесі
Суд: Клопотання щодо сина Авакова у вівторок не розглядатимуть
У НАБУ відповіли на звинувачення Авакова
Усі новини
відео

Житній ринок як декорації для кліпмейкерів

faq

Як обрати сімейного лікаря: покрокова інструкція від МОЗ

бізнес

Що таке снікер-хімчистка й навіщо вона