У вівторок бойовики вбили українського військового – штаб АТО

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 19:09

У вівторок, 31 жовтня, терористи ОРДЛО обстріляли опорний пункт ЗСУ біля Опитного. У результаті один військовий загинув та один отримав поранення.

Про це йдеться у щоденному звіті штабу антитерористичної операції про ситуацію на Донбасі станом на 18:00.

"Найбільш гаряче сьогодні знову було на Донецькому напрямку. Зранку бойовики обстріляли з великокаліберного кулемету і стрілецької зброї наш опорний пункт неподалік Опитного. У результаті цього обстрілу один український воїн загинув, один був поранений", - йдеться в повідомленні.

За інформацією штабу, ще один військовослужбовець сил АТО отримав поранення від гранатометного вогню бойовиків неподалік Кам’янки.

Згідно зі звітом, уночі ворог бив зі 120-міліметрового міномету по укріпленнях наших військ біля Кряківки, а вдень застосував гранатомет на околицях Кримського, що на Луганському напрямку.

Крім того, близько 16 години під обстрілом російсько-окупаційних угруповань опинились оборонці Пісків та Авдіївки.

На Приморському напрямку, йдеться у повідомленні, окупанти з протитанкових гранатометів били по околицях Широкиного, а стрілецьку зброю застосували на підступах до Старогнатівки і Водяного.

Загалом від опівночі вівторка незаконні збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомлялося, за добу 30 жовтня окупанти 10 разів порушили перемир’я - один боєць ЗСУ отримав поранення.

Українська правда

Теми: Донбас АТО надзвичайна подія Збройні сили
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