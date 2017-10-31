Вищий адмінсуд визнав законним припинення українського громадянства Боровика

Вищий адміністративний суд визнав законним указ президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства колишнього виконуючого обов'язки заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олександра Боровика.

Про це повідомила адвокат Боровика Ольга Цилюрик, передають "Українські Новини".

"Суд прийняв постанову, якою відмовив у задоволенні позовних вимог Олександра Боровика", - сказала вона.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні у вівторок.

Адвокат зазначила, що рішення про оскарження буде прийнято після ознайомлення з повним текстом рішення суду, яке нададуть протягом 5 днів.

За її словами, рішення ВАСУ можна буде оскаржити у Верховному Суді.

Як повідомлялося, 29 квітня президент Петро Порошенко позбавив екс-радника одеського губернатора Міхеіла Саакашвілі Олександра Боровика українського громадянства.

Боровик звернувся до Вищого адміністративного суду Києва з апеляцією на це рішення.