На Донеччині СБУ затримала невідомого з кілограмом вибухівки

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 21:27

Cлужба безпеки вилучила 1 кг вибухівки та затримала підозрюваного у спробі підриву об'єкта критичної інфраструктури в Донецькій області.

Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу, передають "Українські Новини".

Він розповів, що затримання відбулось під час брифінгу у вівторок, 31 жовтня.

Однак глава СБУ відмовився сказати, який саме об'єкт критичної інфраструктури в Донецькій області хотів підірвати невідомий.

Також Грицак зазначив, що всього протягом 2016-2017 років спецслужба запобігла 22 теракту і затримала 72 підозрюваних.

Встановлено близько 1 тис. учасників диверсійних груп, з яких затримано 114 осіб, засуджено 54.

Як відомо, Служба безпеки затримала в Одесі жінку, яку підозрюють у вчиненні підриву машини полковника СБУ Олександра Хараберюша в Маріуполі Донецької області у березні цього року.

Теми: СБУ Донецька область
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