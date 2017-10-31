Перед етапуванням співробітники СІЗО забрали у Зейтуллаєва їжу – адвокат

1471 перегляд
Вівторок, 31 жовтня 2017, 21:57

Співробітники СІЗО в Ростові-на-Дону відібрали їжу у засудженого кримчанина Руслана Зейтуллаєва перед його етапуванням в колонію Башкортостану.

Про це розповів адвокат Едем Семедляєв у відео, яке опублікували на сторінці "Кримської солідарності" у Facebook.

"При виїзді з СІЗО Ростова був інцидент, співробітники СІЗО вкрали десять банок тушонки в нього. Тому він після того, як протримав голодування, їхав практично голодний, що вплинуло на його стан. Він перебуває у виправній колонії суворого режиму №2, почувається добре", – розповів Семедляєв.

Він додав, що 1 листопада із Зейтуллаєвим повинен зустрітися консул України.

"Руслан Зейтуллаєв написав близько п’яти заяв щодо його екстрадиції в Україну. Поки відповіді немає".

Адвокат сказав, що Зейтуллаєва запевняють, що це тривала процедура. Вона триває від шести до десяти місяців. Однак кримчанин сказав, що чекатиме.

"Якщо його вимоги не задовольнять, якщо його не екстрадують в Україну, то він оголосить чергове голодування", підсумував адвокат.

Зейтуллаєв попросив, щоб йому писали листи та не забували про нього.

Як відомо, 9 вересня стало відомо, що незаконно засуджений в РФ у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчанин Руслан Зейтуллаєв етапований до виправної колонії в російській республіці Башкортостан.

Теми: Росія кримські татари
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Літак рейсом з Росії до Туреччини екстрено сів в Одесі 31 жовтня 2017, 18:27
Україна допомагає Росії продавати крадене вугілля Донбасу 31 жовтня 2017, 18:01
Третя чеченська 31 жовтня 2017, 16:30
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У Нью-Йорку невідомий наїхав і стріляв у людей, є жертви
На Донеччині СБУ затримала невідомого з кілограмом вибухівки
Затримано підозрювану у вбивстві полковника СБУ в Маріуполі
Син Авакова та ще один фігурант "справи рюкзаків" отримали підозри
Усі новини
гелловін

Жартувати чи не жартувати, ось в чому питання

faq

Як обрати сімейного лікаря: покрокова інструкція від МОЗ

перелік МОЗ

Марні ліки при грипі й ГРВІ, та що робити, якщо вже захворів