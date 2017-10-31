У Нью-Йорку невідомий наїхав і стріляв у людей, є жертви

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 22:17
The New York Times

У Нью-Йорку на Манхеттені невідомий збив на машині декількох людей, за різними даними загинули від двох до шести людей і поранені від чотирьох до одиннадцяти.

Про це повідомляє "РБК".

Напад стався поблизу меморіалу Всесвітнього торгового центру.

Свідки розповіли, що автомобіль проїхав однією з громадських велосипедних доріжок, збив велосипедистів і пішоходів та врізався у автобус. Після цього з авто вийшов чоловік та почав стріляти.

За інформацією газети New York Post, загинули двоє людей і ще чотири постраждали, передає телеканал АВС. Водночас The New York Times пише, що загинули 6 осіб і 11 отримали поранення. Офіційної інформації про жертв поки немає.

Пізніше в поліції розповіли, що чоловік врізався у іншу машину, після чого він вийшов з авто і почав погрожувати іншому водієві предметом, схожим на вогнепальну зброю.

Поліцейські поранили нападника і наразі він знаходиться під вартою.

Теми: США вбивство
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