Правоохоронці доставили сина Авакова в ізолятор

Правоохоронні органи доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, в ізолятор також доставили іншого підозрюваного, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

До цього Олександр Аваков і Сергій Чеботар пройшли медичний огляд у міській клінічній лікарні №4. Це - типова процедура перед доправленням підозрюваного в ізолятор тимчасового тримання Нацполіції на Косогірному перевулку, написала журналістка Наталія Седлецька.

"Знаєте, як каже мій батько? Залишайтесь оптимістом", - так пояснив свій сьогоднішній гарний настрій затриманий син міністра нашому журналісту, написала Седлецька.

Як повідомлялося, 31 жовтня НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Пізніше стало відомо про затримання сина Авакова та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря.

Також, за даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин керівник ІТ-компанії "Turboseo" Володимир Литвин.

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи - сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову та екс-заступнику голови МВС Сергію Чеботарю.

Як відомо, обшуки відбувалися в сина Авакова Олександра в рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014-го на початку 2015 року.

Кримінальне провадження по "рюкзаках Авакова" відкрито Генпрокуратурою в липні 2015 року, тодішній генпрокурор Шокін передав його за підслідністю військовій прокуратурі, а від квітня 2016 ГПУ передала справу Національному антикорупційному бюро.

Весною 2016 року НАБУ у рамках досудового розслідування отримало доступ до банківських рахунків компанії – постачальника тактичних рюкзаків для МВС "Дніпровенд", яку пов’язують з сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МВС за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі 6000 рюкзаків, для потреб бійців у зоні АТО.

У лютому з’явилося відео з прихованої камери, на якому син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, імовірно, домовлявся з екс-заступником голови МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.