Саакашвілі виключив можливість екстрадиції до Грузії

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі впевнений, що нинішня українська влада не робитиме кроків для його затримання і екстрадиції на батьківщину.

"Повна нісенітниця, що мене можуть заарештувати в Києві з дня на день. У них на це немає ні сили, ні виконавців. Сьогодні в Україні триває активний процес обвалення економіки і чинної влади, як це відбувалося колись у Грузії при Шеварднадзе", - заявив Саакашвілі у вівторок в ефірі грузинської телекомпанії "Руставі 2" з Києва, передає "Інтерфакс-Україна".

Водночас екс-президент Грузії не виключив можливості свого викрадення і таємного відправлення у Тбілісі.



"Звичайними правовими процедурами вони не зможуть мене передати в Грузію, так у цьому випадку необхідно мене затримати і кілька тижнів протримати в ув'язненні. Єдиний вихід у них - десь викрасти мене, заштовхати в літак і відправити в Тбілісі, але за цим піде повалення народом уряду України, а також прискорення процесу вигнання з Грузії олігарха Іванішвілі", - заявив Саакашвілі.



Він додав, що, якщо опиниться у в'язниці в Грузії, то не збирається спокійно сидіти у камері.



"Я буду активно боротися в ув'язненні, якщо це, звичайно, відбудеться. Я звернуся не тільки до членів та прихильників нашої партії "Єдиний національний рух", а й до грузинського суспільства, в якому в мене є велика підтримка. Є у мене підтримка і в грузинських держструктурах, зокрема і в правоохоронних органах ", - зазначив Саакашвілі.



За його словами, він чудово знає, як діяти за розвитку будь-якого сценарію.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Грузія вимагає його екстрадиції.

24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортуватиз України, оскільки ДМС відмовила йому у статусі біженця. У ДМС підтвердили це, пояснивши відмову у розгляді заяви про надання додаткового захисту Саакашвілі тим, що заяву він передав адвокатами, а не особисто.

27 жовтня стало відомо, що друга Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, його колишніх охоронця і водія Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.

28 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що упевнений у тому, що генпрокурор Юрій Луценко готує документи з метою його екстрадиції.

30 жовтня представники влади Грузії заявили, що очікують від України конкретних кроків з екстрадиції колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі.