Ситуація з Саакашвілі не впливає на зовнішню політику України - Клімкін

Ситуація навколо Міхеіла Саакашвілі не впливає на зовнішню політику України.

Про це заявив журналістам у Баку глава українського МЗС Павло Клімкін, передає Інтерфакс-Азербайджан.

"Питання Саакашвілі для зовнішньої політики України не створює проблем. Іноді мої колеги в ЄС, особливо ті хто знають Саакашвілі, запитують про його ролі у внутрішній політиці. Але всі вони чітко підкреслюють, що це питання - внутрішня справа України", - сказав Клімкін.

Він також прокоментував ситуацію із громадянством Саакашвілі.

"Зараз відповідне прохання Міхеіла Саакашвілі має розглядати український суд. Для мене буде некоректно коментувати це питання до його розгляду судом. Почекаємо юридичного рішення", - зазначив міністр.

Як відомо, 11 вересня захист Саакашвілі подав до Державної міграційної служби заяву про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту. По суті, це є проханням по політичний притулок.

Грузія вимагає екстрадиції Саакашвілі.

У рідній країні його звинувачують за 4 статтями: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб і у великих розмірах (ст. 182 КК); зловживання становищем посадовою особою (ч.2 ст.332); зловживання службовим становищем, вчинене шляхом насильства або із застосуванням зброї (ст.333 і ст.117).

2 серпня Тбіліський міський суд заочно обрав для Саакашвілі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Саакашвілі планує відстоювати в суді українське громадянство. Громадянства Грузії він позбавлений.

19 вересня Саакашвілі передав адвокатами в АП заяву з вимогою видати йому 4 документи, потрібні для оскарження рішення президента у суді: документацію міграційної служби, копію указу про втрату громадянства, копію засідання комісії з питань громадянства, усі супровідні листи.

22 вересня Мостиський райсуд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині державного кордону 10 вересня і присудив його до сплати штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн).

Це рішення політик також хоче оскаржити.

Генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу 3 жовтня повідомив, що екстрадиційна перевірка Генеральної прокуратури про можливість видачі Саакашвілі Грузії вимагатиме ще кілька тижнів.

При цьому він уточнив, що документи які Саакашвілі подав до міграційної служби МВС, згідно з міжнародними зобов'язаннями перешкоджають його екстрадиції.