Доба в АТО: Бойовики б’ють з "Градів" і мінометів, поранено 1 бійця ЗСУ

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Середа, 4 жовтня 2017, 07:57

За минулу добу незаконні збройні формування, застосовуючи РСЗВ "Град" і міномети, 22 рази порушили перемир’я. В результаті бойових дій один український захисник отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО

3 жовтня ввечері основна активність російсько-окупаційних угруповань була сконцентрована на Приморському напрямку.

Так, бойовики упродовж години обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Широкиного з переносної реактивної пускової установки "Град "Партизан", гранатометів та великокаліберного кулемету. Пізніше, неподалік цього ж селища ворог застосував вже 82-міліметровий міномет.

Починаючи з 18 години упродовж двох годин противник вів вогонь по опорному пункту української армії поблизу Талаківки з реактивної системи залпового вогню "Град". Тут бойовики випустили 38 реактивних снарядів.

Крім того, увечорі окупанти двічі обстрілювали з мінометів калібру 120 міліметрів житловий сектор селища Водяне. 

Наприкінці доби на Донецькому напрямку противник двічі бив з гранатометів та великокаліберних кулеметів по укріпленнях ЗСУ на підступах до Авдіївки і Невельського. Також під ворожим вогнем опинились позиції сил АТО біля шахти Бутівка, Зайцевого, Майорська. 

На Луганському напрямку бойовики ввечері і вночі 4 рази з гранатомету і стрілецької зброї обстрілювали українських захисників на околицях Трьохізбенки. Тут ЗСУ жорстко відповідали противнику.

Як уточнили у штабі АТО, внаслідок цього протистояння, близько 18 години, отримав поранення один український військовий

Загалом сили АТО застосовували зброю на ураження у відповідь на 17 обстрілів противника.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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