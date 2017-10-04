У Сумській області зникли двоє прикордонників: їх шукають у Росії

1761 перегляд
Середа, 4 жовтня 2017, 14:14

Державна прикордонна служба України розшукує 2 прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону на Сумщині.

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби

Відзначається, що 3 жовтня 2 офіцери відділу прикордонної служби "Зноб-Новгородське" Сумського прикордонного загону здійснювали моніторинг ділянки державного кордону, а близько 20:00 зв'язок з ними перервався.

"На даний час Державна прикордонна служба розшукує зниклих військовослужбовців та встановлює їх місце знаходження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, станом на 14:00 4 жовтня жодної інформації про місцезнаходження зниклих прикордонників немає.

"Імена їх відомі, але поки ми не з’ясуємо всі обставини, ми їх не розголошуватимемо. Їхнє місцезнаходження невідоме, продовжуємо шукати їх власними силами", - сказав Слободян.

Він також додав, що Держприкордонслужба з цього приводу звернулася до російської сторони.

"Вранці під час первинного контакту і нашого усного запиту російська сторона сказала, що нікого вона не затримувала, водночас пізніше у російських ЗМІ з'явилася інформація, що про нібито російськими прикордонниками затримані 2 українські прикордонники. Тому зараз ми надіслали до них офіційний запит", - сказав Слободян.

Він додав, що поки вони чекають відповіді, то продовжують вивчати всі обставини зникнення і шукати прикордонників.

"До пошуку залучені як власні сили, так і правоохоронці", - підсумував Слободян.

Ірина Балачук, УП

Теми: Прикордонна служба Росія ФСБ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Стали відомі імена прикордонників, які загинули на Луганщині 29 вересня 2017, 15:48
На Луганщині двоє прикордонників підірвалися на невідомій вибухівці 28 вересня 2017, 19:56
Порушення повітряного простору Білорусі не було – прикордонники 28 вересня 2017, 14:58
powered by lun.ua
Головні новини
Проект Порошенка про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді
Стало відомо, чому законопроектів щодо Донбасу буде два
У Сумській області зникли двоє прикордонників: їх шукають у Росії
Антрацит з окупованого Донбасу потрапляє до Польщі – ЗМІ
Усі новини
тенденції

Велосипед як каталізатор змін у містах

декомунізація

На Одещині відновили Леніна і Калініна

кіно

6 фільмів жовтня: "Іній", "Лагідна" і "Леді Макбет"