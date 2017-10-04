Порошенко вніс у ВР ще один закон по Донбасу

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Середа, 4 жовтня 2017, 15:25

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної ради ще один проект закону по Донбасу.

Відповідний проект зареєстровано під номером 7164.

Це проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Проект визначено Президентом як невідкладний.

Тексту документа станом на 15:25 немає.

Раніше співрозмовники УП повідомляли, що президент Петро Порошенко внесе до Верховної Ради два законопроекти щодо Донбасу.

У середу пілся обіду у ВР було зареєстровано проект президентського закону про реінтеграцію Донбаса, який він вніс як невідкладний.

Українська правда

Теми: Донбас Порошенко Верховна Рада
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