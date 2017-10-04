Порошенко вніс у ВР ще один закон по Донбасу

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної ради ще один проект закону по Донбасу.

Відповідний проект зареєстровано під номером 7164.

Це проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Проект визначено Президентом як невідкладний.

Тексту документа станом на 15:25 немає.

Раніше співрозмовники УП повідомляли, що президент Петро Порошенко внесе до Верховної Ради два законопроекти щодо Донбасу.

У середу пілся обіду у ВР було зареєстровано проект президентського закону про реінтеграцію Донбаса, який він вніс як невідкладний.

Українська правда