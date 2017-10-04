Нові закони щодо Донбасу посилять переговорні позиції України – Геращенко

Внесені президентом Петром Порошенком до ВР два законопроекти щодо Донбасу посилять дипломатичні позиції України та дозволять зберегти міжнародні санкції проти РФ.

Про це повідомляє у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

За її словами, йдеться про перевагу, яку отримає Україна завдяки цим законам в переговорному процесі щодо Донбасу. Адже після їх ухвалення ані РФ, ані її представники не зможуть потрапити до миротворчої місії на сході України.

Окрім того, наголосила Геращенко, після прийняття Радою цих законів Кремлю не вдасться звинуватити Київ і "нашими руками зняти санкції".

Вона підкреслила, що законодавчі новели визнають Росію країною-агресором.

"Важливо, що в законопроектах велика увага приділяється й гуманітарному аспекту, правам людини на окупованих територіях. Це - шлях повернення Донбасу і возз'єднання, а не відторгнення і колючого дроту, як пропонують деякі нові обличчя", - резюмувала заступниця голови ВР.

Як повідомлялося, у середу, 4 жовтня, Порошенко вніс на розгляд парламенту два законопроекти - "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" та "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Українська правда