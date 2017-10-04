Експерт про Калинівку: У бункер, де був сильний вибух, ззовні потрапити складно

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Середа, 4 жовтня 2017, 15:57

Військові склади у Калинівці Вінницької області погано охороняли, а самі боєприпаси зберігали недбало.

Про це на засіданні парламентського комітету з питань нацбезпеки розповів голова Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, головний експерт комісії щодо трагедії у Калинівці та Балаклеї Олександр Рувін.

"По організації, охоронна система і пожежна безпека, Балаклея – це "Мерседес", Калинівка – це "Запорожець", це якщо так порівнювати. Там немає місць охорони, забезпечення охорони, відео нагляду", – сказав він.

"Все, що ми змогли зараз бачити, – сховище боєприпасів, які 30 років не перекладалися. Вони лежали просто на відкритому повітрі! В основному в хранилищі зараз немає нічого, це просто площадка, все лежало на землі", – заявив Рувін.

Експерт комісії також повідомив, що існують дві головні версії причин трагедії.

"Ми вивчаємо всі причини. Зараз їх дві. Найближчим часом слідство про це розкаже, я не маю таких повноважень...", – зазначив Рувін

"Ми розуміємо, що вибухи сталися всередині складів, і їх було декілька у різний період… Найпотужніших вибухів було два – велике сховище з "Тюльпанами" і бункер з "Ураганами". Бункер повністю закритий і є бетонним, туди потрапити знадвору дуже складно", – додав він.

Роман Кравець, УП

Теми: надзвичайна подія Вінницька область армія Верховна Рада
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