Вища рада правосуддя відсторонила суддю Чауса

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Середа, 4 жовтня 2017, 18:23

Вища рада правосуддя відсторонила від посади суддю Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.

Відповідне рішення ухвалила Третя дисциплінарна палата ВРП, повідомили "Українській правді" у прес-службі ради.

Як відомо, в серпні Вища рада правосуддя відкрила проти Чауса дисциплінарну справу.

У вересні керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що питання екстрадиції українського судді Миколи Чауса з Молдови в Україну залежить від рішення президента країни Ігоря Додона.

Як відомо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України.

З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

Українська правда

Теми: суд
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