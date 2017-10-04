Гелетей відзвітував, кого з УДО покарали за напад на журналістів

Двох офіцерів-учасників нападу на журналістів програми "Схеми" та їхнього керівника притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомив керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей.

За його словами, після службового розслідування інциденту двох офіцерів та їхнього керівника покарали за недотримання вимоги закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і за порушення вимоги Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

"Крім того, особисто за моєю вказівкою в УДО проведено додаткові заняття щодо дотримання правил військової ввічливості та поведінки військовослужбовців, визначених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України", - розповів Гелетей.

Він також додав, що наразі планується проведення круглого столу задля налагодження комунікації з журналістами.

Як відомо, пізно ввечері 15 вересня в Конча-Заспі біля ресторану "QueenCountryClub" журналісти "Схем" наразилися на силові дії представників Управління державної охорони. За даними "Схем", там святкував весілля син генпрокурора Юрія Луценка – і були президент, прем’єр-міністр та інші відомі особи.

Після розголосу в УДО призначили внутрішню перевірку – але порушень у діях співробітників не виявили. На відео видно, що представники УДО спершу побачили посвідчення журналістів, а за деякий час завадили їм знімати.

Українська правда