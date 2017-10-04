НАБУ закликало Порошенка ветувати закон, що запускає судову реформу

Національне антикорупційне звернулося до президента Петра Порошенка з проханням накласти вето на законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Про це йдеться у заяві НАБУ, оприлюдненій у середу ввечері.

"Національне бюро переконане: ухвалення подібних змін до кримінального процесуального законодавства заблокує розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів і унеможливить притягнення винних до відповідальності", - зазначили у відомстві.

У НАБУ пояснили, що законопроект №6232, який серед іншого передбачає внесення змін до КПК, містить низку суперечностей, які у разі набуття чинності, можуть паралізувати роботу органів досудового розслідування.

"Найбільше занепокоєння викликає поправка до ст. 219 КПК України, яка передбачає обмеження термінів досудового розслідування тяжких злочинів до 6 місяців з моменту внесення відомостей до ЄРДР, з можливістю продовження розслідування за рішенням суду ще на півроку", - сказано у заяві.

Відомство вважає, що розкриття і розслідування складних корупційних схем у такі стислі терміни є неможливим.

Зокрема, як зазначається у заяві, під час розслідування схем, пов’язаних із виведенням коштів за кордон, детективи НАБУ виявляють ланцюжок, який складається в середньому з 7-10 ланок, через які вкрадені в українців гроші перераховуються кінцевим бенефіціарам.

Для здобуття доказів у справі детективи мають проаналізувати банківські операції підприємства кожної ланки. За таких обставин тільки на розкриття банківської таємниці згідно ст. 164 КПК детективу знадобиться щонайменше 7-10 місяців, на подальше проведення експертних досліджень також необхідний час.

"Інший ризик нових норм КПК - закриття в судовому порядку проваджень, в яких терміни досудового розслідування перевищують шість місяців, за ініціативи самих фігурантів поточних розслідувань. У запропонованих до Кримінального процесуального кодексу змінах відсутні перехідні положення, які б виводили з-під дії Кодексу поточні справи, де нікому не оголошено про підозру", - сказано у заяві.

Серед інших спірних змін НАБУ називає зміни до статей 132, 234 , 242 та 303 КПК України. Детальніше про них, можна почитати у повному тексті заяви відомства.

"Національне бюро закликає президента України не допустити блокування роботи органів досудового розслідування, ветувавши суперечливі зміни до Кримінального процесуального кодексу", - говориться у зверненні.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Українська правда