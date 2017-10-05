Поліція вилучила у киянина арсенал зброї

278 переглядів
Четвер, 5 жовтня 2017, 01:56

Правоохоронці в ході операції "Зброя та вибухівка" провели за місцем проживання 50-річного киянина обшук і вилучили у нього арсенал зброї.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"У квартирі на вулиці Пилипа Орлика поліцейські вилучили 5 предметів, схожих на пістолети із глушниками Макарова та магазинами до них, карабін із двома глушниками, 6 гвинтівок із оптичними прицілами, понад 50 магазинів до стрілецької зброї та майже 2000 набоїв різного калібру", - йдеться в повідомленні.

Крім того, при огляді приватного будинку чоловіка в Київській області поліцейські вилучили револьвер і військове обладнання: оптичні засоби і частини кулеметної стрічки.

Вилучені предмети направлено на проведення експертизи.

Правоохоронці з'ясовують звідки у киянина зброя і з якою метою він її зберігав. Раніше чоловік не мав проблем з законом.

"Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - відзначили в поліції.

Киянину загрожує до семи років позбавлення волі.

Теми: поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Посадовець Нацполіції задекларував авто і звільнився після розслідування ЗМІ 4 жовтня 2017, 20:49
Підозрюваний у підпалі будинку Берези досі в лікарні 4 жовтня 2017, 19:03
Авакову дали місяць, щоб припинити зупинки авто на "бляхах" 4 жовтня 2017, 14:30
powered by lun.ua
Головні новини
ЗМІ: У Києві в ході акції проти будівництва АЗС постраждали 14 осіб
Головні економічні новини дня – за 60 секунд
Головні новини дня – за 60 секунд
Горбатюк: Через "поправки Лозового" до КПК справи Майдану доведеться закрити
Усі новини
історія

"Галичани мусульманського світу". До 100-річчя кримськотатарського уряду

їжа

Пропускаєте сніданок – удвічі більше ризикуєте пошкодити артерії

пам'ять

27-ма річниця Революції на граніті. Учасники про те, як це було