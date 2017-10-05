ЗМІ: У Києві в ході акції проти будівництва АЗС постраждали 14 осіб

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Четвер, 5 жовтня 2017, 02:30

Увечері 4 жовтня на території Харківського житлового масиву Києва громадські активісти та місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти будівництва АЗС.

Про це повідомляє "Громадське".

Відзначається, що мітингувальники зламали паркан, який оточував АЗС. До них вийшла поліція. Правоохоронці спробували відтіснити протестувальників, однак вони у відповідь облили їх водою.

Близько 20:45 між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички, учасники акції кидали димові шашки, пляшки і розпилювали вогнегасники.

Приблизно о 21:00 сутички між мітингувальниками і поліцією припинилися.

Як повідомляється, на АЗС було близько 100 правоохоронців і близько 50 протестуючих. Ще близько 100 людей спостерігали за тим, що відбувається.

Координатор загонів швидкого реагування Червоного Хреста Тарас Логгінов заявив, що під час зіткнень в ході акції постраждали близько 14 осіб, серед них 3 журналіста.

"Є приблизно п'ять протестувальників, троє журналістів і близько п'яти поліцейських. І побитий один депутат. В одного з постраждалих дуже важке поранення ноги, іншим надали допомогу на місці", - повідомив він.

 
Олег Черниш, Facebook
 
Олег Черниш, Facebook

Раніше вже повідомлялося про протести через будівництво цієї АЗС.

Теми: Київ
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