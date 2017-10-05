Найцікавіше: 2007. Тимошенко не вказала у декларації ні дому, ні машини, ні грошей 2009. Ющенко закликає Луценка не піаритися, а працювати 2013. Володимир Кличко перемагає росіянина Повєткіна 2016. МЗС рекомендує українцям не їздити до Росії

2002, субота

– Сергій Васильєв, який в Адміністрації президента Кучми відповідає за інформаційну політику, вступив у дискусію з американським послом Карлосом Паскуалем. Напередодні Паскуаль висловив думку, що міжнародна громадськість не може залишити без уваги, коли журналісти об’єднуються проти цензури.

А Васильєв заявив, що сподівається на розуміння Паскуаля у разі запровадження жорсткої цензури проти насильства і жорстокості в українському телеефірі. І згадав про "низькопробну американську кінопродукцію", яка пропагує насильство та бездуховність.

2004, вівторок

– Віктор Ющенко має відмовитися від участі у президентських виборах через… своє отруєння. Саме цього вимагають фракції парламентської більшості. Мовляв, звинувативши владу у своєму отруєнні, Ющенко тим самим звинуватив мільйони українців і взагалі зганьбив Україну перед світом.

– Нижня палата Конгресу США – Палата представників – ухвалила резолюцію, у якій "наполегливо радить" українській владі провести прозорі президентські вибори.

2005, середа

– У ПАРЄ турбуються, щоб фальсифікатори президентських виборів не залишилися без покарання через меморандум між Ющенком та Януковичем.

"Ми сподіваємося, що угода про амністію на виборах не стосуватиметься тих, хто займався маніпуляціями. Їх має бути передано правосуддю", – зазначила доповідач ПАРЄ по Україні Ханне Северінсен.

2006, четвер

– Зусиллями регіоналів парламент скасував мораторій на підвищення цін на газ та комунальні послуги для населення. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко впевнена, що це приведе до кризи комунальних неплатежів в Україні і обіцяє оскаржити рішення в суді.

– Голова Верховної Ради Олександр Мороз зізнався, що став спікером, тому що цього вимагало суспільство.

– У будівлі Верховної Ради помітили депутата Держдуми РФ Костянтина Затуліна, якому заборонено в'їзд в Україну терміном на 5 років.

"Я не бачу нічого дивного в тому, що я як депутат російської Думи відвідав український парламент", – сказав він. Затулін оскаржив рішення про заборону в’їзду в суді, але суд залишив його персоною нон грата.

2007, п’ятниця

– Юлія Тимошенко передала УП свою декларацію за минулий рік. Єдина заповнена в ній графа – зарплатня. Виявляється, в екс-прем’єра немає ані дому, ані машини, ані земельної ділянки, ані рахунків у банку. Нічого.

– "Будемо жити, як чукчі". Саме таке майбутнє, на думку соціаліста Івана Бокія, спіткає українців, якщо Соцпартія не потрапить до парламенту VI скликання.

Але вже зрозуміло, що не потрапить: згідно з 99,98% оброблених протоколів, СПУ не подолала прохідний бар’єр.

– Президент Віктор Ющенко знову заявив про можливі переговори з Партією регіонів. Хоча БЮТ та НУНС можуть створити парламентську коаліцію вдвох, Ющенко закликає налагодити діалог з регіоналами.

2009, понеділок

– Президент Ющенко вимагає від міністра МВС Юрія Луценка припинити пошук приводів для власного піару і повернутися до роботи, бо в країні зросла злочинність.

Луценко відповідає, що працює, а от чиновники президентської вертикалі за дев'ять місяців розікрали 2,7 мільярда гривень бюджетних коштів.

Хочуть працювати і депутати з БЮТ та Партії регіонів, але на власних умовах. У БЮТ прагнуть винести на розгляд законопроекти про скасування депутатської недоторканності та пільг, якщо регіонали не блокуватимуть трибуну.

У ПР обіцяють її не блокувати, якщо Рада проголосує за підвищення соціальних стандартів.

2010, вівторок

– ПАРЄ ухвалила поправку до резолюції про функціонування демократичних інститутів в Україні. У ній ідеться про невиправдану участь СБУ у внутрішніх політичних справах, у тому числі про "тиск на журналістів, партійних активістів і активістів громадянського суспільства та їх родичів".

– Десять опозиційних партій вимагають провести дострокові президентські та парламентські вибори в березні 2011 року. Вони мотивують свою вимогу тим, що виборці не надавали Віктору Януковичу тих повноважень, які він отримує з поверненням старої редакції Конституції.

– У 20 тисяч гривень суд оцінив шкоду, яку заподіяла журналістка "5 каналу" Ольга Сніцарчук, коли назвала нардепа Юрія Бута "відщепенцем". Бут, який одним із перших вийшов з коаліції БЮТ, НУНС і Блоку Литвина, вимагав 100 тисяч гривень.

"Я був змушений посилено піклуватися про стан свого здоров'я, намагаючись вийти із шокового стану та повернутися до нормального життя та роботи. Я почав приймати медичні препарати, стабілізуючи нервову систему і психіку", – йдеться у його позовній заяві.

2011, середа

– Верховна Рада не підтримала законопроект про декриміналізацію статей Кримінального кодексу, за якими висунуто обвинувачення Юлії Тимошенко та Юрію Луценку. "За" проголосували лише 154 депутати.

2012, п’ятниця

– Букмекери включили екс-прем’єра Юлію Тимошенко в трійку головних претендентів на Нобелевську премію Миру. Вона поступилася афганському борцю за права людини та права жінок Сімі Самар та американському солдату Бредлі Менінґу, який передав конфіденційні документи WikiLeaks.

Проте у 2012 році премію Миру отримає Євросоюз.

2013, субота

– У Москві відбувся бій між Володимиром Кличком та росіянином Олександром Повєткіним. Зустріч на рингу готувалася п’ять років. Кличко домінував усі 12 раундів і судді віддали йому беззаперечну перемогу.

– Росія модернізує Чорноморський флот у Криму, що порушує базові українсько-російські угоди, пише ZN.UA. Згідно з угодами, зміна суден може відбуватися за принципом "тип на тип, клас на клас".

2014, неділя

– Двоє українських військових загинули та ще 6 дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Під Маріуполем бойовики гатять з танків.

– У тому, що підозрюваний у розстрілах на Майдані екс-командир "Беркуту" Дмитро Садовник втік з-під домашнього арешту, ГПУ звинувачує суд, який обрав йому саме таку міру запобіжного заходу. Проте прокуратура проводить розслідування проти міліціонерів, які допустили втечу Садовника.

Тим часом адвокат Садовника Сергій Вілков запевняє, що його підзахисного викрали з метою фізичної розправи.

Через півтора місяці Садовник отримає громадянство Росії.

2015, понеділок

– Від лінії розмежування на Луганщині відводять бронетехніку та озброєння. За словами голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгія Туки, процес триває з обох боків.

Про відвід озброєння калібром менше 100 міліметрів 29 вересня домовилася Тристороння контактна група.

А російська "Новая газета" стверджує, що в окупованому Луганську та області продовжує керувати клан екс-регіонала Олександра Єфремова.

– Нацбанк відкликає ліцензію та ліквідує "Дельта банк" Миколи Лагуна. 2 березня банк визнали неплатоспроможним. З того часу Фонд гарантування вже виплатив вкладникам "Дельта банку" близько 7,2 мільярда гривень.

2016, середа

– Верховна Рада ухвалила заяву про незаконне позбавлення свободи в Росії українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени. Україна закликає міжнародне співтовариство консолідувати зусилля для їхнього звільнення.

Також парламент звернувся до міжнародних організацій та парламентів іноземних держав із закликом ввести персональні санкції проти російських суддів, що заборонили Меджліс кримськотатарського народу.

Росія звинувачує Сущенка у шпигунстві, Семену – у закликах до порушення територіальної цілісності РФ, а Меджліс – в екстремізмі.

МЗС офіційно рекомендувало українцям утриматися від відвідування Росії – через безпідставні затримання на російській та анексованій РФ території українських громадян.

Рустем Халілов, для УП