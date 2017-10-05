Польща обіцяє заборонити постачання вугілля з ОРДЛО – Насалик

Міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський заявив, що у його країні проведуть перевірку за фактом постачання вугілля з ОРДЛО та заборонять такі постачання.

Про це розповів міністр енергетики Ігор Насалик в ефірі "112 Україна".

"При зустрічі із міністром ми наголосили на цій тематиці, ми отримали запевняння, що буде проведена повна перевірка, що такі постачання буде заборонено", - зазначив він.

Він також зазначив, що за інформацією журналістів, такі поставки були і в інші європейські країни.

"Мені вдалось зустрітися із журналістом, який опублікував першу частину розслідування, (буде друга і третя), яке пов’язане із постачанням антрациту з ОРДЛО не тільки у Польщу, а й в інші європейські країни. Тому, зараз основна задача – максимально заблокувати цей процес. Ми офіційно довели, що вважаємо, що закупівля на сьогодні антрациту в зоні ОРДЛО – це пряме фінансування тероризму і наші аргументи були почуті", - зазначив Насалик.

Як раніше повідомляли польські ЗМІ, антрацит з окупованого Донбасу завдяки російським документам напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від його продажу потрапляють в тому числі до кишені ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Пізніше міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський підтвердив ввезення до його країни антрациту з окупованих частин Донбасу.