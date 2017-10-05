Трагедія у Лас-Вегасі не пов'язана з тероризмом – представник сенату США

Стрілянина в Лас-Вегасі, яка привела до численних жертв, не мала відношення до тероризму.

Про це на прес-конференції заявив голова комітету з розвідки сенату США Річард Берр, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На даний момент я радий повідомити про те, що цей випадок не схожий на тероризм", - сказав сенатор.

Як відомо, раніше відповідальність за трагедію в Лас-Вегасі взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

Однак ФБР не знайшло у 64-річного Стівена Паддока, підозрюваного в стрілянині, зв'язків з терористичними угрупованнями.

Тим часом в Лас-Вегас прибув президент США Дональд Трамп. Він планує зустрітися з постраждалими, а також з місцевими правоохоронцями.

Як відомо, вночі 2 жовтня на фестивалі кантрі поруч із казино "Mandalay Bay" в Лас-Вегасі сталася стрілянина.

У результаті 58 осіб померли, а більше 500 отримали поранення.

За попередньою інформацією, нападник – 64-річний Стівен Крейг Паддок – застрелився. Його знайшли мертвим у готельному номері. При ньому було 10 одиниць вогнепальної зброї.

Терористичне групування ІДІЛ 2 жовтня оприлюднило заяву, що нападник у Лас-Вегасі був "солдатом ісламської держави".