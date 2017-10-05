Націоналісти під Радою мітингують проти законів Порошенка

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Четвер, 5 жовтня 2017, 10:27

На площі перед Верховною Радою зібралися близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу".

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Вони виступають проти законопроектів 7163 та 7164 та , внесених 4 жовтня президентом до парламенту, які продовжуть особливий статус Донбасу та прописують Мінські домовленості в законах України.

Варто наголосити, що активісти проводять себе мирно, ніяких провокативних дій наразі не було. Охорону Ради забезпечує Національна гвардія.

 
Фото: Ельдар Сарахман
 
Фото: Ельдар Сарахман
 
Фото: Ельдар Сарахман

Як повідомлялося, у середу, 4 жовтня, Порошенко вніс на розгляд парламенту два законопроекти - "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" та "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" винесли із законопроекту про реінтеграцію Донбасу в окремий документ на вимогу "Народного фронту".

Роман Кравець, УП

Теми: мітинги Верховна Рада законодавство Свобода
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