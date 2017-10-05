Порошенко виправив і знову подав Раді відхилений закон про Донбас

2906 переглядів
Четвер, 5 жовтня 2017, 12:08

Президент Петро Порошенко повернув до Верховної Раді із поправкою законопроект 7164 про продовження дії особливого статусу Донбасу.

Про це йдеться на сторінці документу на сайті парламенту.

Там зазначається, що 5 жовтня проект закону було відкликано, доопрацьовано і знову передано на розгляд комітету ВР з національної безпеки й оборони.

До законопроекту додали пункт про те, що особливий статус окремих районів Донбасу буде продовжено виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 нового закону, зокрема у частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.

Як повідомив у коментарі "Українській правді" член комітету Андрій Тетерук, допрацьований варіант закону вже повернуто і комітет збереться знову для його розгляду.

На запитання УП, коли буде засідання цього комітету, Тетерук сказав: "Ми ж всі поки тут, побачимо".

Як повідомлялося, у четвер, 5 жовтня, комітет Верховної Ради з національної безпеки й оборони не підтримав і відправив на доопрацювання законопроект №7164, яким президент пропонує продовжити ще на 1 рік дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Запропонували внести поправку, що закон набуває чинності виключно після виконання статті 10 цього закону про виведення всіх незаконних збройних формувань та збройної техніки.

Євген Кізілов, Роман Кравець, УП

Теми: Порошенко законодавство Донбас Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Комітет забракував один із законів щодо Донбасу й ідею з "Мінськом" 5 жовтня 2017, 11:39
Порошенко схвалить пенсійну реформу вже цього тижня – Гройсман 5 жовтня 2017, 11:29
"Венеціанка" планує розкритикувати ідею Банкової про антикорупційні палати 5 жовтня 2017, 10:32
powered by lun.ua
Головні новини
Порошенко виправив і знову подав Раді відхилений закон про Донбас
Комітет забракував один із законів щодо Донбасу й ідею з "Мінськом"
На фракції БПП Порошенко розповів про зауваження "Народного фронту"
З України видворили журналіста НТВ
Усі новини
скандал

Цирк "Кобзов" спробував приховати смерть жирафи? Лікар, поліція, активісти викривають

мистецтво

90-річна бабуся перетворила маленьке село на свою арт-галерею

фестиваль

"Фантастична історія". 25 тисяч хризантем на Співочому полі