СБУ проведе антитерористичні навчання в аеропорту "Бориспіль"

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Четвер, 5 жовтня 2017, 12:16

У четвер,  5 жовтня,  Служба безпеки України в Київській області проведе тактико-спеціальні антитерористичні навчання у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє прес-служба відомства на офіційній сторінці у Facebook.

За даними прес-служби, координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області 5 жовтня о 14 годині розпочне  планове тактико-спеціальне навчання на базі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Зазначається, що тренування проходитимуть на одному з законсервованих терміналів і не заважатимуть здійсненню запланованих рейсів та пересуванню пасажирів та гостей аеропорту.

На запитання "Української правди" скільки планується задіяти людей у навчаннях, з яких підрозділів та чого саме вони будуть  вчитися, в прес-службі СБУ поясни, що це закрита інформація, яка не розголошується.

Також зазначили, що подібні навчання проводяться регулярно. В червні цього року масштабні антитерористичні навчання були у Дніпрі. Тоді у тренуваннях, умови яких були максимально наближені до реальних, взяли участь підрозділи Збройних Сил України, Нацгвардії, поліції, ДСНС, прикордонники, представники органів обласної, місцевої влади та інших суб’єктів боротьби з тероризмом.

Як відомо, планові антитерористичні навчання повинні були провести 26 вересня на об’єкті енергетики у Вінниці. Однак вони були зупинені через пожежу на військових складах у Калинівці.

Українська правда

Теми: СБУ Бориспіль
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