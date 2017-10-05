Росія поки не підтвердила зустріч щодо затриманих прикордонників України

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Четвер, 5 жовтня 2017, 12:47

Російська сторона поки не надала інформації про дату та місце проведення прикордонно-представницької зустрічі для вирішення ситуації з українськими прикордонниками.

Про це помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив 5 жовтня "Укрінформу".

"Новин поки ніяких. Зустріч росіяни ще не підтвердили", – сказав Слободян. 

Як відомо, російська сторона поінформувала, що затримала двох українців, які заявили, що є військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, і попросила надати відповідні документи, які підтвердили б цих осіб.

4 жовтня перший заступник голови ДПСУ Василь Серватюк повідомив, що найближчим часом планується проведення прикордонно-представницької зустрічі, "в результаті якої очікуємо, що буде здійснено повернення українських прикордонників і за результатами розслідування з'ясовано причину їх затримання".

Прокуратурою Сумської області за фактом зникнення двох співробітників відділу прикордонної служби "Зноб-Новгородське" Сумського прикордонного загону розпочато кримінальне провадження. 

Раніше повідомлялося, що Держприкордонслужба розшукує двох прикордонників, які зникли 3 жовтня під час моніторингу кордону на Сумщині.

Теми: Росія Прикордонна служба
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