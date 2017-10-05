Лозовой відзначився масштабним кнопкодавством у Раді

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Четвер, 5 жовтня 2017, 14:57

Народний депутат Радикальної партії Андрій Лозовой відзначився масштабним кнопкодавством у Верховній Раді.

Про це свідчить відео із сесійної зали, оприлюднене 5 жовтня фотографом Яном Доброносовим.

Як зазначає фотограф, народний депутат проводив відповідні маніпуляції під час голосування за закон, який забороняє російським артистам гастролювати в Україні без дозволу СБУ.

Українська правда

Теми: Радикальна партія кнопкодавство
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