Лозовой відзначився масштабним кнопкодавством у Раді

Народний депутат Радикальної партії Андрій Лозовой відзначився масштабним кнопкодавством у Верховній Раді.

Про це свідчить відео із сесійної зали, оприлюднене 5 жовтня фотографом Яном Доброносовим.

Як зазначає фотограф, народний депутат проводив відповідні маніпуляції під час голосування за закон, який забороняє російським артистам гастролювати в Україні без дозволу СБУ.

Українська правда