Судити Януковича за Майдан продовжать майже через місяць

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Четвер, 5 жовтня 2017, 15:29

Печерський райсуд Києва оголосив перерву до 1 листопада у справі за підозрою екс-президента Віктора Януковича в організації вбивств активістів Євромайдану.

Про це пише "Укрінформ".

Зокрема йдеться про розгляд клопотання Генпрокуратури про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування у цій справі.

Слідчий суддя Світлана Шапутько задовольнила клопотання адвокатів Януковича про надання часу для ознайомлення з 93-ма томами кримінальної справи.

"У судовому засіданні оголошується перерва до 15:00 першого листопада для надання стороні захисту часу для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - оголосила суддя.

Також вона задовольнила клопотання адвокатів про здійснення публічного заочного засудження Януковича у цій справі.

Як зазначив у коментарі журналістам прокурор Яніс Сімонов, у випадку надання згоди Печерським судом для здійснення спеціального досудового розслідування у даній справі Генпрокуратура буде зобов'язана направити обвинувальний акт до суду впродовж 6 місяців.

Як повідомлялося, 3 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове слідство у справі про розстріли на Євромайдані завершено, перше судове засідання призначено на 5 жовтня.

26 вересня ГПУ звернулася до Печерського суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно Януковича.

Теми: Янукович суд Майдан
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