Балашов: Корова "5.10" була розбита через Онищенка

Керівник партії "5.10" Геннадій Балашов вважає, що скульптуру біля офісу партії активісти розбили через наміри члена партії Олександра Онищенка, який перебуває в бігах, балотуватися в президенти.

Про це Балашов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він заявив, що після того, як Онищенко приєднався до партії "5.10" почали надходити погрози від націоналістичних організацій. А після того, як він заявив про своє висунення в президенти України, загрози почастішали.

"І ось Партія 5.10 піддалася нападу Національного Корпусу. Пам'ятка Печерська і один із символів Партії - Корова 5.10 була розбита вщент", - написав Балашов.

"Не дивлячись на це, Партія 5.10 підтримує Олександра Онищенка в його прагненні знищити інститут президентства і підтримує його як кандидата в президенти України", - додав він.

Як відомо, нардеп Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

У липні 2016 року Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.

Онищенка оголосили в національний розшук. Він заявив, що не визнає своєї провини і збирається судитися в Лондоні.

У парламенті Онищенко входив до групи "Воля народу", лідером якої був покійний Ігор Єремєєв, співвласник паливно-промислової групи "Континіум".

Раніше повідомлялося, що близько 30 активістів Національного Корпусу розбили літній майданчик під столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова.

Керівник штабу партії "Національний корпус" Назарій Кравченко пізніше заявив, що активісти цієї політсили розбили літній майданчик під офісом партії "5.10" через "моду робити скандальні теги на культурних пам'ятках".

Українська правда