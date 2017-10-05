Турчинов: Ми не можемо дати "люфт", потрібна військова вертикаль

З ухваленням законопроекту №7163 президент розпочне побудову нової військової вертикалі на чолі з Об’єднаним штабом Збройних сил України.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов на брифінгу у Верховній Раді після закриття провального засідання.

"Президент разом із підписанням цього закону повинен підписати закон про застосування Збройних сил України для захисту України…", – зазначив він.

"Закон передбачає побудову військової вертикалі, коли Об’єднаний штаб Збройних сил України буде координувати діяльність не лише збройних сил, а й усіх силових структур, і цивільно-військових, і військових адміністрацій… Всі завдання щодо захисту країни, боротьби з ворогом, диверсантами, терористами, з ким завгодно. Все буде сконцентровано в військовій вертикалі", – сказав Турчинов.

"І побудова цієї вертикалі – одне з завдань, яке буде реалізовано разом із підписанням цього закону, тому що все повинно працювати одночасно. Ми не можемо дати люфт, коли одна система припинить своє існування, а інша система ще не запрацює. Тому що це безпека країни", – наголосив він.

За словами секретаря РНБО, "коли починають розглагольствувати і фантазувати, не розуміючи, як працює система, як працює безпековий сектор, як працюють збройні сили – це практично провокація проти власної країни дилетантів і провокаторів, тих, хто працює на агресора".

Як відомо, влада дуже поспішає з ухваленням двох президентських законопроектів щодо Донбасу: президент вніс їх 5 жовтня, 6 жовтня проекти вже виправили після розгляду в профільному комітеті й одразу почали голосувати в сесійній залі. Але ухвалити не змогли.

Один із них передбачає визнання окупованими частини східних територій України, визнає Росію агресором, а також передає керування діями на захист країни Об’єднаному оперативнму штабу Збройних сил.

Інший законопроект продовжує на рік дію закону щодо особливостей самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який діє поки що до 18 жовтня (три роки з дня набуття чинності).

Проти пропозицій президента найпалкіше виступають у парламенті "Самопоміч", "Батьківщина" й "Свобода". Також прихильники "Свободи", "Правого сектора" й "Національного корпусу" мітингували в четвер під Верховною Радою.

Олена Рощенко, УП