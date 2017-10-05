Головні новини дня – за 60 секунд

Закон по Донбасу, мітинг під Радою, розбитий пам'ятник героям Небесної сотні, корова Балашова, інцидент в Щасті, російські гастролери і Крим - новини, які обговорювали 5 жовтня.

Про закон по Донбасу. Зранку комітет Верховної Ради з національної безпеки й оборони не підтримав і відправив на доопрацювання законопроект №7164, яким президент пропонує продовжити ще на 1 рік дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Після цього проект закону було відкликано, доопрацьовано і знову передано на розгляд комітету ВР з національної безпеки й оборони.

І вже після цього, комітет рекомендовав парламенту ухвалити за основу та в цілому доповнений президентський законопроект щодо самоврядування на Донбасі.

Але за закон не проголосували, оскільки у президіумі Верховної Ради виникла штовханина, народні депутати заблокували парламентську трибуну.

Після цього, президент Петро Порошенко на засіданні фракції БПП заявив про необхідність ухвалити законопроект про забезпечення суверенітету над тимчасово окупованими територіями Донбасу і погодився з тим, що до другого читання цей документ має стосуватися і Криму.

Про мітингувальників. Також, сьогодні вранці під Верховною Радою члени "Свободи" і "Національного корпусу" запалили димові шашки. Вони виступали проти законопроектів по реінтеграції Донбасу.

Увечері вони заявили, що готові штурмувати будівлю парламенту. Але не склалося. Після того, як за закони не проголосували - вони завершили свій пікет.

Про пам’ятник героям Небесної сотні. На алеї Героїв Небесної сотні у Києві потрощили монумент загиблим героям.

Про корову Балашова. Близько 30 молодиків розтрощили літній майданчик під столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова. Зокрема, один із чоловіків розламав сокирою розфарбовану корову з написом 5.10.

Про інцидент у Щасті. Військова прокуратура Луганського гарнізону відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства цивільного, 6 вересня, військовослужбовцем ЗСУ на блокпосту в Щасті.

Про російських гастролерів. Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє російським артистам гастролювати в Україні без дозволу СБУ.

Про Крим. У 2017 році Департамент з майнових та земельних відносин окупаційної влади Севастополя подав до судів близько 3,8 тисячі позовів про витребування ділянок у власність міста.