Порошенко увечері обговорює закони про Донбас з послами США, Франції і Німеччини

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Четвер, 5 жовтня 2017, 23:47

Президент Петро Порошенко проводить у четвер зустріч з послами США Марі Йованович, Німеччини Ернстом Райхелем та Франції Ізабель Дюмон щодо законопроектів про Донбас.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив секретар ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов.

"Наскільки мені відомо, президент України зараз зустрічається з послами провідних країн, зокрема США, Німеччини, Франції, тобто тих, хто активно підтримує Україну в протистоянні військовій агресії Росії", - сказав він.

Турчинов додав, що поки не знає деталей переговорів, однак, за його відомостями, країни-партнери України "шоковані" подіями в парламенті в четвер і "не розуміють, що відбувається".

Українські новини

Теми: Порошенко Донбас Турчинов
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