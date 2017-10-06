Турчинов сподівається, що Рада попри опір ухвалить закон про Донбас у п'ятницю

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 00:19

Секретар РНБО Олександр Турчинов розраховує, що Верховна Рада 6 жовтня проголосує в першому читанні за законопроект президента про забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донбасу.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1" в четвер.

"Завтра, я сподіваюся, що Верховна Рада, незважаючи на опір, прийме рішення і визначить на законодавчому рівні Росію як країну-агресора. Це головне завдання, яке ми завтра повинні реалізувати. У нас немає жодного закону, який би визнавав Росію країною-агресором", - заявив Турчинов.

Він також припустив, що питання деокупації Донбасу і Криму можуть бути об'єднані в законопроекті, але зазначив, що вирішення цих питань вимагає різних підходів.

"Коли буде внесена пропозиція об'єднати питання звільнення АР Крим і Донбасу, то закон стане довшим, друге читання буде більш складним, але я не виключаю, що воно може бути реалізоване", - сказав Турчинов.

Він вказав, що внесений президентом законопроект визнає суверенне право України на тимчасово окуповану територію Криму.

"Цей закон специфічний, він стосується тільки звільнення Донецької і Луганської областей. Окупація Криму має інший формат, це спроба анексувати територію АР Крим, яка є частиною території України, там інші підходи, там інші форми. Технологія звільнення Криму більш складна, але вона також буде реалізована", - підкреслив секретар РНБО.

Турчинов зазначив, що в Україні є законодавство, яке визнає Крим як окуповану територію, чітко прописує позиції щодо незаконних злочинних дій Росії з окупації Криму.

Інтерфакс-Україна

Теми: Турчинов Донбас
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