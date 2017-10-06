ГПУ повідомила про підозру двом "беркутівцям" у розгоні "студентського Майдану"

За фактом силового розгону мітингу у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві повідомлено про підозру колишнім командиру взводу та міліціонеру ПМОП "Беркут", один з них зараз працює в поліції.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Згідно із повідомленням, колишнього міліціонера 1 відділення взводу №2 оперативної роти №1 підрозділу міліції особливого призначення "Беркут" звинувачують у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувались насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, на виконання явно злочинного наказу.

Крім того колишній "беркутівець" підозрюється в умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів та незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів.

Також в аналогічних злочинах, вчинених групою осіб, звинувачується командир взводу Полку поліції особливого призначення № 1 ГУ НП України в місті Києві, який у 2013 році був командиром взводу №2 оперативної роти №4 ПМОП "Беркут".

Як відомо, в ніч на 30 листопада 2013 року бійці "Беркуту", застосовуючи спецзасоби, розігнали мирну акцію протесту на Майдані Незалежності проти рішення Кабінету Міністрів України про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, в якій брали участь переважно студенти.

Як повідомлялось досудове слідство у справі про розстріли на Євромайдані завершено, перше судове засідання призначено на 5 жовтня.