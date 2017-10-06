У Каховському водосховищі затонула баржа з нафтопродуктами

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 02:40

В акваторії Каховського водосховища у Херсонській області потонула баржа з нафтопродуктами. 

Про це повідомляє прес-служба Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та врегулювання рибальства в Херсонській області.

Самохідна баржа "Александр Житник" затонула у Каховському водосховищі між с. Каїри та с. Василівка Херсонської області 5 жовтня о 6 годині ранку. 

 

Повідомляється, що на місці аварії виникла пляма з нафтопродуктів довжиною 6 кілометрів і шириною 50-100 метрів.

Теми: екологія Херсонська область
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