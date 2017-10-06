У Росії вибухнув НПЗ компанії Лукойл, є жертви

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 04:37

У Кстовському районі Нижегородської області Росії стався вибух і згодом пожежа на нафтопереробному заводі дочірньої компанії "Лукойла".

Про це повідомляє NN.Ru.

Чотири людини загинули в результаті пожежі на заводі "Лукойл-Нижегороднефтьоргсинтез". За версією слідства, при проведенні ремонтних робіт на одному з резервуарів під нафтопродукти сталося загоряння.

За словами очевидців, полум'я нібито досягало 50 метрів у висоту. В результаті пожежі місто накрило густим димом.

О 17:00 пожежу було локалізовано.

Теми: Росія надзвичайна подія
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