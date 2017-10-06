WSJ: Росія викрала дані АНБ за допомогою "Касперського"

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 05:18

Росія викрала секретні дані про те, як АНБ проникає в зарубіжні комп'ютерні мережі і захищається від кібератак.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Російські хакери отримали досуп до файлів після того як сторонній підрядник скачав секретні матеріали на свій домашній комп'ютер.

Припускається, що хакери змогли ідентифікувати ці файли завдяки антивірусу виробництва російської "Лабораторії Касперського", встановленому на комп'ютері підрядника.

Раніше адміністрація президента США повідомила державним установам країни про необхідність припинити використання продукції російської "Лабораторії Касперського".

Департамент національної безпеки США видав директиви федеральним установам, наказавши їм виявити продукцію Касперського в своїх інформаційних системах і припинити її використання.

У Департаменті заявили, що стурбовані "зв'язками між деякими співробітниками Касперського і російською розвідкою та іншими державними установами".

18 вересня Сенат США проголосував за заборону федеральним установам використовувати продукцію "Лабораторії Касперського".

Лабораторія Касперського неодноразово заперечувала, що вона має зв'язки з будь-яким урядом, і заявляла, що не може допомагати уряду в кібершпіонажі.

Теми: Росія США шпигунство хакери
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