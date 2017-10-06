Найцікавіше: 2004. "Чорний піар" президентських перегонів 2006. Біжутерія Тимошенко у подарунок регіоналам 2009. Шпигунська містифікація з Мартою та Романом 2010. Ляшко та Боря, який "не то робить"

2003, понеділок

– Кримська Асоціація вільних журналістів висловила рішучий протест проти дій прес-секретаря президента Олени Громницької.

А було все так. У Криму під час офіційного заходу за участю Леоніда Кучми Громницька "наполегливо радила" журналістці Лілі Буджуровій не ставити президенту запитання про дії Росії у Керченській протоці.

Однак запитання все-таки пролунало. Через якийсь час Буджуровій повідомили, що її позбавлено акредитації на саміт "Україна-ЄС".

2004, середа

– Україна напередодні президентських виборів.

Протягом тижня прихильники Віктора Ющенка "накрили" дві точки, де масово виготовляли агітки проти лідера "Нашої України". Запаси на одній із точок депутати оцінили у 300 мільйонів екземплярів. Координатор парламентської більшості Степан Гавриш назвав новину про знайдену агітацію проти Ющенка "політичним піаром".

Знайшли "ющенківці" й інший склад, де, за їх підозрами, містилася нелегальна друкована агітпродукція. Проте до складу з’їхалося близько 30 депутатів з "Регіонів України" та СДПУ(о).

"Вони під входом до складу накрили стіл і почали вечеряти суші", – розповів депутат-"нашоукраїнець" Олександр Морозов.

А нардеп Григорій Омельченко з парламентської трибуни звинуватив прем'єра Януковича у тому, що в молоді роки той зґвалтував жінку. У відповідь фракції "Регіони України" і СДПУ(о) запропонували заборонити згадувати з трибуни парламенту прізвища кандидатів у президенти.

Але і це не все. Член "Нашої України" Юрій Кармазін заявив про підготовку фізичного знищення Януковича під час його візиту до західних областей. За словами нардепа, це дозволить президенту ввести надзвичайний стан, перенести вибори, розпустити Раду та звинуватити у всьому "Нашу Україну".

2005, четвер

– Президент Віктор Ющенко стверджує, що політичній кризі у країні покладено край після створення нового уряду.

"Обіцянки росли кожен день: то по ліках, то по "хрущовках", і цьому не було меж... Я ставав свідком того, як політика здорової, раціональної, правильної економіки підмінювалася піаром", – згадав він часи прем’єрства Юлії Тимошенко.

– Екс-президент національної телерадіокомпанії Тарас Стецьків стверджує, що екс-секретар РНБО Петро Порошенко блокував процес створення громадського телебачення.

"Якби я в серпні знав, що у вересні президент звільнить Порошенка, то ще подумав би, чи варто писати заяву про звільнення i йти з посади президента НТКУ", – розповідає він.

2006, п’ятниця

– Співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов впевнений, що керувати політиками дистанційно неможливо.

"Ми завжди позиціонували себе як структуру поза політикою, і це нам допомагало. Може, у короткостроковій перспективі ми в чомусь і програвали, але в стратегічних питаннях – завжди були у виграші", – переконує він.

– Нардеп Євген Кушнарьов коментує спробу "бютівців" скасувати пільги для депутатів.

"Юліє Володимирівно, одного перлинного намиста вистачить на життя середньостатистичної української сім’ї протягом 5 років", – заявив він з трибуни Ради.

Після цієї заяви Юлія Тимошенко зняла своє намисто, підбігла до Кушнарьова і кинула прикрасу на трибуну. Виявилося, що це не справжні перлини, а біжутерія.

2007, субота

– Президент Віктор Ющенко заявив, що погодиться на Тимошенко-прем’єра лише тоді, коли демократична більшість досягне згоди з опозицією.

Цього разу "помаранчеві" формують коаліцію, але віддають частину міністерських портфелів, а також комітети і посади парламенту представникам опозиції.

2008, понеділок

– Президент Європарламенту Ганс-Герт Поттерінг закликав українських політиків припинити працювати один проти одного.

Тим часом президент Ющенко пообіцяв розігнати парламент, якщо не буде створено коаліції. Він підкреслив, що готовий сприйняти будь-яку більшість, та нагадав, що БЮТ, Партія регіонів та Компартія разом голосували за законопроекти, які перерозподіляли владні повноваження. Проте їх об’єднання не було скріплено підписами.

У БЮТ відповіли, що рішення про розпуск оскаржать у судах.

"Коаліційна угода – це набір гасел про всеукраїнське щастя. Забудьте про неї! Це просто папірці обсягом 100 сторінок, які потрібні були для одного – щоб освятити формування уряду, а також обрати голову Верховної Ради", – заявив екс-спікер Володимир Литвин.

– Нацрада з телебачення і радіомовлення заборонила кабельним операторам вести ретрансляцію не адаптованих до вітчизняного законодавства телеканалів. Зокрема, йдеться про російські ОРТ, РТР, Ren TV.

"Йдеться про кілька законів, у тому числі – про рекламу, авторські і суміжні права, мораль та інше. Річ не тільки в дотриманні або недотриманні норми української мови в ефірі", – пояснив голова Нацради Віталій Шевченко.

2009, вівторок

– УП розповідає про містифікацію з Мартою та Романом – "агентами американських спецслужб", які начебто обговорювали по телефону ідею з домішуванням діоксину в аналізи крові Віктора Ющенка.

За Марту спробували видати першу леді Катерину Ющенко, Романа назвали іноземним розвідником, а їх телефонну розмову – свідченням того, що зразки крові Віктора Ющенка перевозили до США, де збагачували діоксином.

Проте виявилося, що "Роман" – це екс-міністр юстиції Роман Зварич, а "Марта" – це дружина його брата Марта Лопатинська.

Зварич збирався летіти до США зі зразками крові, нігтів та волосся Ющенка, щоб передати їх американським експертам для ідентифікації отрути. Лопатинська допомагала йому шукати дослідників. А передав аудіозапис їхньої розмови… екс-заступник глави СБУ Володимир Сацюк.

2010, середа

– "Боря, ти не то робиш".

В інтернет потрапило відео допиту 1993 року, на якому хлопець, схожий на молодого Олега Ляшка, визнає свої сексуальні стосунки з чоловіком на ім’я Боря. В одному з епізодів він розповідає, що вступив із Борею у статеві стосунки після умовлянь і обіцянок допомогти по службі.

У січні президент Віктор Ющенко заявив, що Ляшко був тричі судимий, та продемонстрував матеріали справи.

– УП дізналася, що охороною президента Віктора Януковича керує В'ячеслав Заневський, який є громадянином Росії. Як стверджують джерела, Янукович покликав до себе іноземця, бо не довіряв українським фахівцям. І пам’ятав про Ющенка, якого від отруєння не вберегли.

2011, четвер

– Журнал "Кореспондент" вперше показує резиденцію "Межигір'я" Віктора Януковича з висоти пташиного польоту. Матеріал поб’є всі рекорди за переглядами.

– В Україні стрімко розвивається чорний ринок обміну валюти – через обмеження на валютні операції, накладені Нацбанком. Значна частина операцій відбувається за допомогою соцмереж.

– Парламент ухвалив у першому читанні законопроект Януковича про декриміналізацію окремих статей Кримінального кодексу. Проте статті, за якими судять Юлію Тимошенко та Юрія Луценка, під його дію не підпадають.

2012, субота

– На Львівщині побили журналістку та кандидата у депутати Тетяну Чорновол. Сталося це під час її спроби з’ясувати походження фальшивих листівок, на яких від імені Чорновол міститься прохання переказати гроші на виборчу кампанію на не відомий їй рахунок. Зловмисників не затримали.

2013, неділя

– Мін'юст провів аудит "Інформаційного центру", який відповідає за держреєстри. Виявилося, що з 2010 року підприємства, серед яких є і близькі до ЄДАПСу структури, отримали від Мін'юсту авторську винагороду на суму більше 1 мільярда гривень.

Єдина державна автоматизована паспортна система (ЄДАПС) – скандальний консорціум, заснований у 2004 році, який займався виробництвом ідентифікаційних документів та інформаційних систем.

2014, понеділок

– Один український військовий загинув та 13 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Бойовики двічі штурмували Донецький аеропорт, і понад 50 разів атакували українських бійців. У Донецьку від артобстрілів загинули троє мирних жителів та четверо дістали поранень.

За інформацією координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука, на території Донбасу перебуває близько 3 тисяч російських військовослужбовців.

2015, вівторок

– Керівники так званих "ДНР" та "ЛНР" заявили, що готові перенести свої вибори на наступний рік. Член Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний назвав таке рішення шантажем – тому що вибори має бути скасовано, а не перенесено.

А от президент Петро Порошенко налаштований більш оптимістично. Він вважає скасування осінніх "виборів" кроком до повернення окупованого Донбасу під контроль України.

– Парламент визнав статус сімей загиблих під час Революції Гідності та дозволив іноземцям служити за контрактом в Україні.

2016, четвер

– Президент Петро Порошенко вважає, що коли політики розхитують ситуацію у державі зсередини, це є елементом гібридної війни Росії проти України.

"Зверніть увагу: наскільки роз'єднаний і егоїстичний наш політичний клас. Вона, вибачте, обмовився, він не відчуває необхідності, з урахуванням зовнішніх обставин, регулювати і тримати в межах розумного градус політичної конкуренції", – переконаний президент.

– Один український військовий загинув та двоє зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

Рустем Халілов, для УП