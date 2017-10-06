У Верховній Раді бійка біля трибуни

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 10:31

У Верховній Раді біля трибуни побилися народні депутати.

Як повідомляє кореспондент "Української правди" нардеп від "Свободи" Юрій Левченко кидався на спікера Андрія Парубія, щоб зірвати голосування законів по Донбасу.

Коли голова Парубій почав оголошувати, що ставить на голосування цей законопроект, Левченко підбіг до трибуни і почав намагатися прориватися до президії.

Оскільки депутати БПП та НФ не дали йому пройти, він почав кидати підручні речі у Парубія.

 
Роман Кравець

Тоді почалася бійка.

Роман Кравець, Олександр Шумілін, УП

Теми: Верховна Рада бійка
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