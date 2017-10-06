Під Радою сталася сутичка, затриманий один з голів "Нацкорпусу"

870 переглядів
П'ятниця, 6 жовтня 2017, 10:56

Під стінами Верховної Ради сталися сутички між представниками партії "Національний корпус" та поліцейськими.

Про це повідомляє "Громадське".

За інформацією видання, поліція затримала кількох представників "Нацкорпусу". Серед затриманих — один з керівників партії Сергій Філімоненко.

Сутички тривали кілька хвилин, учасників бійки правоохоронці поклали на землю і вивели в оточенні поліції.

 
Фото "Громадського"
 
Фото "Громадського"

Нагадаємо, що партія "Національний корпус" була створена 14 жовтня 2016 року на базі громадської організації "Громадянський корпус "Азов".

Теми: Верховна Рада надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Верховній Раді бійка біля трибуни 6 жовтня 2017, 10:31
ВР хоче проголосувати всі чотири проекти по Донбасу у п'ятницю 6 жовтня 2017, 08:49
Турчинов: блокування закону про Донбас влаштувала "російська агентура" 6 жовтня 2017, 03:24
powered by lun.ua
Головні новини
Рада зробила крок до закону Порошенка про реінтеграцію Донбаса
У Верховній Раді бійка біля трибуни
НБУ підвищив курс гривні до 26,8
Хроніка 6 жовтня. Ляшко потрапив у секс-скандал, а Тимошенко розкидається прикрасами в Раді
Усі новини
про нову роль музеїв

Не сприймайте гостей як потенційних порушників

скандал

Цирк "Кобзов" спробував приховати смерть жирафи? Лікар, поліція, активісти викривають

наука

Вручили Нобелівську премію з хімії за 2017 рік