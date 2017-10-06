У залу Верховної Ради кинули димову шашку.

Про це повідомляє кореспондент УП.

Шашка палала під ложею преси, тому поки не зрозуміло, хто її кинув у зал.

Нардеп від Народного фронту Андрій Тетерук схопив шашку і виніс її із зали парламенту.

Як повідомляє кореспондент УП шашку кинув нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко. Пізніше з трибуни нардеп від "Свободи" Юрій Левченко заявив, що це він кинув шашку.

Спринт Тетерука с дымовухой.

Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 6, 2017

Блискавична реакція Тетерук Андрій, який миттєво виніс з зали димову шашку, кинуту Семенченком. — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) October 6, 2017

Попри інцидент засідання не припиняли.

Як відомо, раніше у Раді відбулася бійка біля трибуни.

Роман Каравець, УП