У залу Верховної Ради кинули димову шашку

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 11:03

У залу Верховної Ради кинули димову шашку.

Про це повідомляє кореспондент УП.

Шашка палала під ложею преси, тому поки не зрозуміло, хто її кинув у зал.

Нардеп від Народного фронту Андрій Тетерук схопив шашку і виніс її із зали парламенту.  

Як повідомляє кореспондент УП шашку кинув нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко. Пізніше з трибуни нардеп від "Свободи" Юрій Левченко заявив, що це він кинув шашку.

Попри інцидент засідання не припиняли.

Як відомо, раніше у Раді відбулася бійка біля трибуни.

Роман Каравець, УП

Теми: Верховна Рада законодавство
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