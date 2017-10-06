Помічника Мосійчука засудили до 2 років умовно за побиття прокурора

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 11:36

Святошинський райсуд Києва засудив помічника нардепа Ігоря Мосійчука Олександра Вахнія до 2 років в'язниці умовно за побиття прокурора.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на текст вироку суду.

У рішенні суду йдеться, що із групою невідомих осіб у березні 2014 року Вахній увійшов до будівлі прокуратури Святошинського району й побив співробітника прокуратури, що вів його справу про хуліганство.

21 серпня поточного року суд визнав Вахнія винним у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство стосовно співробітника правоохоронного органу) і засудив до 4 років в'язниці, але на підставі ст. 75 Кримінального кодексу звільнив від відбування покарання, замінивши реальний строк позбавлення волі на 2 роки умовно.

Як зазначається, Вахній продовжує працювати помічником Мосійчука і зараз.

 
Олександр Вахній
Фото ukranews.com

За даними агентства, раніше Вахнія було засуджено судом до штрафу за крадіжку.

Як відомо, у жовтні 2014 року Вахнія за рішенням суду затримувала поліція. Його звинувачували у тому, що він побив палицею співробітників міліції під Верховною Радою.

Теми: Верховна Рада Мосійчук суд в'язниця
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