Верховна Рада не скасувала пенсійну реформу. Парубій може підписувати

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 11:45

Верховна Рада не змогла скасувала своє рішення про "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

За прийняття проекту Постанови про скасування цього рішення авторства депутата Юрія Левченка на засіданні 6 жовтня проголосували лише 14 депутатів. 

"Рішення не прийнято. І це відриває шлях для пенсійної реформи, для підвищення пенсій нашим громадянам", - сказав спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Відтепер спікер ВР може підписати закон і направити його на підпис президенту.

Після цього голосування Парубій закрив засідання.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій". 

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року.

Ірина Балачук, УП

Теми: пенсії реформи
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